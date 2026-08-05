El-Sayed promete plantar cara a Trump tras victoria en primarias demócratas al Senado

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Washington, 5 ago (EFE).- El progresista Abdul El-Sayed apeló este miércoles a los votantes preocupados por la inflación y la calidad de la salud, a los que prometió plantar cara al presidente, Donald Trump, tras ganar la candidatura demócrata en las primarias al Senado de EE.UU. en el estado clave de Míchigan.

«Si quiere un senador que se plante frente a Donald Trump, aquí tiene la opción que busca», dijo el médico musulmán de 41 años en un acto, poco después de que medios estadounidenses confirmaran su estrecha victoria por menos de 15.000 votos frente a la moderada Haley Stevens, respaldada por el lado centrista del Partido Demócrata.

El-Sayed, representante del ala más progresista de los demócratas, es un gran crítico de las acciones de Israel en Gaza y la manera en la que las grandes corporaciones y grupos de acción financian las campañas electorales en Estados Unidos, mientras promete trabajar «para el pueblo» y atender sus principales problemas.

«Si cree, como yo, que debería poder pagar sus alimentos. Si cree, como yo, que debería poder costear su vivienda. Si cree, como yo, que el dinero de sus impuestos debería invertirse en usted en lugar de enviarse a otro lugar (…). Si cree, como yo, que debería tener la garantía de una buena atención médica en este país. Espero que se una a este movimiento», reclamó.

El ahora candidato demócrata al Senado también agradeció a los «hermanas y hermanos de fe judía» que lo apoyaron y prometió que su «compromiso con la seguridad de la comunidad judía» es el mismo que tiene con la seguridad de su familia.

Además, cargó contra el cinismo de su contrincante republicano, Mike Rogers, al que exigió que pronunciara bien su nombre. «No importa que me llame Abdul, si este Abdul es quien va a luchar por bajar los precios de los alimentos», agregó.

El-Sayed se enfrentará en noviembre a Rogers, quien ya se aseguró la nominación de su partido en los comicios de otoño, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, ambas controladas hoy por los republicanos.

Míchigan es un estado clave en esa carrera, decisiva para el futuro de la agenda del presidente Trump, quien cargó contra el médico musulmán minutos después de darse a conocer los resultados de la reñida primaria, que se resolvió con el 48,5 % de los votos a favor de El-Sayed frente al 47,5 % de Stevens.

«Buenas noticias para el Partido Republicano. El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda», escribió Trump en su red, Truth Social, donde vaticinó que las «políticas locas» de los demócratas «solo van a empeorar».

En un mensaje anterior, el mandatario había puesto en duda la integridad de las elecciones en ese estado del Medio Oeste. «Prepárense para otra elección amañada. En noviembre debemos votar por Mike Rogers y hacer que Míchigan sea demasiado grande para ser amañado», dijo. EFE

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