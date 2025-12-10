El SBU ucraniano se incauta de un barco que transportaba productos agrícolas de Crimea

Kiev, 10 dic (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se ha incautado en el puerto de Odesa de un barco vinculado a Rusia y de bandera de un país africano que transportaba productos agrícolas de la península del mar Negro de Crimea, que la Federación Rusa ocupó y se anexionó en 2014.

“El personal del SBU descubrió el carguero controlado por la Federación Rusa en el puerto comercial de Odesa, adonde había llegado bajo la bandera de un país africano para exportar un lote de tubos de acero”, se lee en el comunicado en que el SBU informa de la operación.

Según explica la nota, el dueño del barco está sancionado por las autoridades ucranianas por contribuir a burlar las sanciones a Rusia y las leyes internacionales para poder exportar productos de un territorio ocupado. Para ello cambia constantemente el nombre del barco y el de los beneficiarios de su actividad en países terceros.

El SBU explica que el barco fue utilizado en 2021 para exportar desde Crimea al norte de África cerca de siete mil toneladas de productos agrícolas. Antes del comienzo de la invasión a gran escala rusa de Ucrania en febrero de 2022, el barco entró al menos en siete ocasiones en el puerto de Crimea de Sebastópol para exportar productos agrícolas en beneficio de Rusia.

El capitán y los dieciséis miembros de su tripulación están bajo custodia de las autoridades ucranianas, que han abierto una investigación por posibles delitos como alta traición y entrada y salida de territorios ucranianos ocupados por Rusia. Todos los detenidos son ciudadanos de países de Oriente Medio, según explica el SBU.

Rusia utiliza barcos de otros países para burlar las sanciones al petróleo y exportar productos agrícolas de territorios ocupados y evadir restricciones legales fuera de sus aguas y su territorio.

El pasado 28 de noviembre, Ucrania atacó con drones cerca de las costas turcas del mar Negro dos barcos de la llamada ‘flota fantasma’ que Rusia ha movilizado para seguir exportando crudo pese a las sanciones. Según publicaciones del sector, el ataque ha disparado el coste de los seguros de navegación para el mar Negro por el riesgo de que se produzcan más ataques a barcos comerciales.

El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Gueorgui Tiji, explicó ayer que Kiev espera acciones de Turquía contra los barcos que transportan cargas agrícolas de zonas ocupadas de Ucrania con dirección a Turquía.

Tiji informó en concreto del caso del buque VICTORIA V, que se dirigía a un puerto turco con seis mil millones de toneladas de grano desde el puerto de Mariúpol, una ciudad del mar de Azov ocupada desde el primer año de la guerra a gran escala por Rusia. EFE

