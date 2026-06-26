El SBU ucraniano sigue degradando las defensas aéreas que protegen el puente de Kerch

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Kiev, 26 jun (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) sigue degradando las defensas aéreas rusas que protegen la zona del puente estratégico de Kerch, que une la península de Crimea que Moscú se anexionó en 2014 con el territorio de la Federación Rusa, con un nuevo ataque llevado a cabo esta madrugada en el que fueron alcanzados también varios barcos de propósito militar que se encontraban en la zona.

El SBU enmarca estas nuevas acciones contra la Crimea ocupada dentro de la “operación de influencia de 40 días” que el presidente Volodímir Zelenski encargó el jueves a este servicio secreto ucraniano para obligar a los rusos a poner fin a la guerra, según palabras del propio jefe de Estado.

Según el comunicado sobre los ataques publicado este viernes por el SBU, fue golpeado el radar y otros componentes de un sistema antiaéreo S-400.

Además, fueron alcanzados dos barcos especializados en el tendido y el mantenimiento de cables de fibra óptica submarinos que fueron construidos para que el Ejército ruso despliegue sistemas de vigilancia bajo el agua.

Los dos barcos, que llevan por nombre Volga y Viatka, tienen además capacidad para colocar minas y destruir de esta forma buques, conductos submarinos y otras infraestructuras críticas, según la nota del SBU, que sitúa el coste de cada uno de ellos en cientos de millones de dólares.

En esta acción del SBU contra la localidad de Kerch del extremo oriental de Crimea también fue alcanzado un ferri de transporte de pasajeros, dijo el servicio secreto ucraniano.

Esta campaña ucraniana contra Crimea tiene como objetivo dejar a la península sin defensas aéreas para hacerla más vulnerable a nuevos ataques y aislarla en última instancia de Rusia y de la Ucrania continental ocupada por las fuerzas del Kremlin.

Crimea tiene un valor simbólico capital en esta guerra y un papel clave en la logística militar de las tropas rusas desplegadas en el sur de Ucrania. EFE

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