El seísmo de 7,4 grados en el sur de México provoca evacuaciones en Chiapas

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San Cristóbal de las Casas (México), 17 jul (EFE).- Un seísmo de magnitud 7,4 sacudió la mañana local de este viernes el sur de México, con epicentro frente a las costas de Chiapas, lo que provocó evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios, además de la activación de protocolos de emergencia, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños de consideración.

El Servicio Sismológico Nacional mexicano (SSN) precisó que el movimiento telúrico ocurrió a las 08.48 hora local (14.48 GMT), con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.

El organismo corrigió un reporte preliminar que había estimado una magnitud de 6,8 y una localización distinta, para confirmar que se trató de un sismo de 7,4 grados.

El temblor fue percibido en amplias zonas de Chiapas, incluido el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas, donde decenas de personas abandonaron inmuebles y permanecieron en calles y espacios abiertos mientras las autoridades verificaban posibles daños.

El movimiento también generó alarma en oficinas públicas, centros de trabajo y establecimientos comerciales de distintos municipios, donde se aplicaron protocolos de evacuación como medida preventiva.

Minutos después, a las 09.21 hora local (15.21 GMT), se registró una réplica perceptible para la población, lo que prolongó la incertidumbre y llevó a muchas personas a permanecer fuera de sus viviendas.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó de que activó los mecanismos de monitoreo y evaluación en las diferentes regiones del estado para determinar posibles daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos.

Asimismo, exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir únicamente la información emitida por canales oficiales.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades destacan la revisión de instalaciones de gas y energía eléctrica, mantenerse alejados de estructuras que pudieran representar un riesgo y comunicar cualquier incidente al número de emergencias 911.

Uno de los aspectos que generó inquietud entre habitantes de San Cristóbal de Las Casas fue la ausencia de una alerta sísmica audible, por lo que muchas personas reaccionaron únicamente al percibir el movimiento telúrico.

Las autoridades federales y estatales continúan con las labores de inspección para descartar daños mayores

México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Rivera, Pacífico y Caribe. Los estados del sur y la costa del Pacífico, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, registran con frecuencia movimientos telúricos de intensidad considerable.

El seísmo ocurre además en una zona históricamente vulnerable a este tipo de fenómenos. En septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 8,2 con epicentro frente a las costas de Chiapas dejó decenas de muertos e importantes daños en el sur del país, siendo uno de los más fuertes registrados en la historia reciente de México. EFE

mf/csr/acm

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