El seísmo de 7,4 y otro previo de 5, sin víctimas, generan alarma en Guatemala

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(Actualiza la magnitud del seísmo principal y añade más información)

Ciudad de Guatemala, 17 jul (EFE).- El seísmo de 7,4 que afectó también a México y otro anterior de magnitud 5 sacudieron este viernes gran parte de Guatemala, sin información sobre la existencia de víctimas pero sí sobre daños menores a estructuras y alarma entre los ciudadanos, que fueron evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

El primer seísmo, de magnitud 5, ocurrió a las 7:20 hora local (13:20 GMT) y tuvo epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con un boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala. A las 8:48 hora local (14:48 GMT), el país volvió a sacudirse por el terremoto cuyo epicentro fue localizado frente a las costas de Chiapas, en México, muy cerca de la frontera con Guatemala.

El Insivumeh explicó que este segundo movimiento fue reportado inicialmente con una magnitud preliminar de 5,6 y epicentro en el departamento de Quetzaltenango. Sin embargo, tras revisar la información, determinó que se trataba del mismo terremoto de magnitud 7,4 cuyo epicentro estuvo frente a las costas del Pacífico de Chiapas.

«La magnitud del evento fue de 7,4 y su ubicación fue en las costas del Pacífico frente a Chiapas (México), muy cercano al territorio nacional», explicó el funcionario del Insivumeh Robin Yani en un mensaje publicado en las redes sociales de la institución.

La secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, explicó que el Insivumeh rectificó los datos poco después de sentirse el terremoto y confirmó que el movimiento fue percibido incluso en zonas alejadas de la capital, como el departamento norteño de Alta Verapaz.

«De momento no tenemos reportes de daños a personas», afirmó Ogaldes, quien, sin embargo, detalló que en redes sociales y evaluaciones preliminares ya se registran «daños en infraestructura», así como «daños leves en viviendas en Santa María de Jesús y algunos derrumbes en San Marcos».

Las autoridades mantienen activada una alerta anaranjada, de prevención, ante la alta probabilidad de que se produzcan réplicas.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien fue evacuado preventivamente de la Casa Presidencial por el terremoto, dijo a los periodistas que permanece a la espera de la evaluación final y exhaustiva de la Conred, al tiempo que pidió tranquilidad a la población.

Ambos movimientos se sintieron con fuerza en varias regiones del país centroamericano.

Según el Insivumeh, durante las últimas 24 horas se han registrado en Guatemala al menos 22 temblores, de los cuales tres fueron sentidos por la población, mientras que en lo que va del año el país acumula 3.730 sismos, 83 de ellos percibidos. EFE

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(foto)(vídeo)