El secretario de Comercio de EE.UU. declarará en el Congreso por su relación con Epstein

Washington, 3 mar (EFE).- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, acordó este martes «comparecer voluntariamente» ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.

«Elogio su demostrado compromiso con la transparencia y aprecio su disposición a colaborar con el Comité», declaró el presidente del Comité, James Comer, republicano por Kentucky, tras el anuncio de Lutnick.

Aunque aún no se ha fijado una fecha para su comparecencia, Comer aseguró que «espera con interés su testimonio».

El secretario de Comercio del Gobierno de Donald Trump está sometido a una fuerte presión política para que abandone su cargo en las últimas semanas por su vinculación con el propio Epstein.

Si bien no ha sido acusado de irregularidades relacionadas con los crímenes del pederasta fallecido, Lutnick se enfrenta a las peticiones de dimisión por haber mentido respecto al alcance de su verdadera relación con el financiero.

Después de que el Departamento de Justicia publicara la última tanda de documentos de los archivos sobre la investigación sobre Epstein, quedó constatado que el secretario de Comercio siguió reuniéndose con el pederasta cuando había asegurado que ya no mantenían ningún tipo de contacto.

Las consecuencias políticas del escándalo Epstein no dejan de suceder, ya que la semana pasada el mismo Comité de Supervisión tomó declaración al expresidente Bill Clinton y a su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, para que explicaran su conexión con el delincuente, fallecido en prisión en 2019.

Ayer se hicieron públicos los videos de ambos interrogatorios, en los que la pareja negó haber cometido cualquier irregularidad, en especial la exsecretaria de Estado que aseguró que ni siquiera conoció personalmente a Epstein. EFE

