El secretario de Comercio de EE.UU. viaja a India tras fallo contra los aranceles de Trump

Nueva Delhi, 26 feb (EFE).- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, viajó este jueves a Nueva Delhi en una visita que no había sido anunciada previamente para abordar el tema comercial, días después de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbara la política comercial del presidente Donald Trump.

«Recibí al secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y al embajador de ese país en la India, Sergio Gor. Mantuvimos conversaciones muy fructíferas para ampliar nuestra asociación comercial y económica», informó el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, en una publicación de X.

Gor se refirió también al encuentro en la misma red social con un breve mensaje.»¡Hay tantas áreas de cooperación para nuestras dos naciones!», dijo sin precisar detalles del viaje.

El desplazamiento de Lutnick a la capital asiática, que no figuraba en la agenda pública tiene lugar después de que Nueva Delhi pospuso el pasado domingo el viaje a Washington de su delegación técnica para un acuerdo comercial, alegando la necesidad de evaluar las implicaciones legales del fallo judicial a la Casa Blanca.

La Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi declinó ofrecer detalles sobre la agenda del secretario en el país asiático.

El revés del Supremo a Trump ha dejado a la India en una posición negociadora distinta, ya que el nuevo escenario legal fija un arancel global del 15 %, lo que mejora automáticamente el 18 % que Nueva Delhi y Washington habían pactado inicialmente con varias concesiones de India.

El borrador del acuerdo interino, que Goyal planeaba firmar en marzo, se forjó a principios de febrero bajo la presión del gravamen con tasa punitiva del 50 % las exportaciones indias si Nueva Delhi no cesaba sus masivas compras de petróleo ruso.

Bajo esa coacción, la India había aceptado inicialmente un gravamen del 18 % y se había comprometido a realizar adquisiciones a la industria estadounidense por valor de 500.000 millones de dólares, un pacto que Washington vendió como el fin del comercio energético entre la India y Moscú.

El arancel global efectivo tras la decisión del Supremo estadounidense se sitúa en el 15 %, lo que mejora el 18 % que Nueva Delhi ya había aceptado pagar en sectores clave como la industria textil, los productos marinos y las gemas.

