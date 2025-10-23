El secretario de EE.UU. Marco Rubio aterriza en Israel para supervisar acuerdo de paz

Jerusalén, 23 oct (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aterrizó en la tarde de este jueves en Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó el diario israelí Haaretz.

Rubio se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su oficina en Jerusalén a las 19.00 hora local (16.00 GMT), informó la oficina del mandatario israelí poco después de su llegada en un comunicado.

Rubio llegó a Israel poco después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, abandonara el país tras una visita de 48 horas también en el marco del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza.

Tanto Vance antes de abordar el avión para abandonar Israel como Rubio antes de tomarlo para viajar hacia allí se pronunciaron en contra de la votación de una primera lectura el miércoles de dos proyectos para la anexión de Cisjordania.

«Creemos que tiene potencial de ser una amenaza para el acuerdo de paz», dijo Rubio antes de despegar. Vance, por su parte, aseguró haberse sentido «personalmente» insultado por la votación de la medida, que la Administración del presidente Donald Trump ha rechazado en numerosas ocasiones.

Rubio mantendrá una visita de unas 48 horas en Israel, durante la que se reunirá con las autoridades para supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego y su evolución a su segunda fase, que implicaría avanzar en la retirada israelí del enclave, su reconstrucción o el desarme del grupo islamista Hamás.EFE

