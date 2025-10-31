El secretario de Energía de EE.UU. dice que fragilidad energética europea es inaceptable

1 minuto

Toronto (Canadá), 31 oct (EFE).- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó este viernes durante la reunión de ministros de Energía del G7 que «la frágil situación energética de Europa es inaceptable» y que la energía es el sector más importante de cualquier economía.

Wright, en una rueda de prensa al inicio de la segunda y última jornada de la reunión a la que también asisten miembros de la Comisión Europea (CE), también criticó las políticas de lucha contra el cambio climático por sus efectos sobre el sector energético y defendió la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Necesitamos dejar de rezar al dios del cambio climático que justifica la destrucción de nuestros sistemas de energía, empujan al alza los precios y asustan a los niños. Nuestro diálogo ha sido honesto y basado en los puntos de vista sobre la energía y el cambio climático. Y, acertando en los dos, podemos llevar prosperidad y paz a todos los países del mundo», añadió. EFE

jcr/rcf