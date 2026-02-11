El secretario de Energía de EE.UU. se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

1 minuto

Caracas, 11 feb (EFE).- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, llegó este miércoles en Caracas para impulsar lo que denominó un «histórico» acuerdo energético con Venezuela, asunto que trata en su reunión con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Esta es la primera visita de un alto funcionario de Washington a Caracas tras el operación militar de enero pasado y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, y se produce en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro relajara las restricciones para que empresas petroleras estadounidenses operen en la nación suramericana. EFE

