El secretario de Energía de EE.UU. visita campo petrolero operado por Chevron en Venezuela

2 minutos

Caracas, 12 feb (EFE).- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, visitaron este jueves las plantas que opera la estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

La visita de Wright y Rodríguez a la empresa mixta Petro Independencia, de la que Chevron tiene participación, fue anunciada por el ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez, en un mensaje en Telegram que acompañó con una foto de la mandataria encargada y el funcionario estadounidense vestidos con un peto.

La Faja Petrolífera del Orinoco es una zona que abarca 55.314 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este).

Según la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en «la mayor reserva de crudo en el mundo», con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos.

Las instalaciones que visita Wright junto a Rodríguez están ubicadas en Morichal, en el sur del estado Monagas.

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas.

Wright llegó el miércoles a Caracas para reunirse con Rodríguez e impulsar un «histórico» acuerdo energético a largo plazo. De momento, no se conoce el período exacto.

La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En la víspera de la visita, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera. EFE

