El secretario de Energía de EEUU espera que el precio de la gasolina baje para el verano

3 minutos

Nueva York, 15 mar (EFE).- Los estadounidenses podrían ver una reducción en el precio de la gasolina hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón para el verano, un periodo de viajes para muchas familias, dijo este domingo el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien espera que la guerra contra Irán, que ha elevado el precio del oro negro, culmine pronto.

«Los estadounidenses lo notarán durante algunas semanas más (el precio alto de la gasolina)», afirmó en el programa ‘Meet the Press’ de la cadena NBC, donde señaló que «hay una buena posibilidad» de que haya un alivio en el precio de la gasolina en cuanto se elimine «el mayor riesgo para el suministro energético mundial».

De acuerdo con el secretario de Energía, cuando finalice la guerra contra Irán lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero «habrá un mundo con mayor abundancia de energía, energía más asequible y menos riesgos para los soldados y el comercio estadounidenses en Oriente Medio».

El conflicto ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasaba aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Irán ha cerrado de facto el paso de Ormuz, lo que ha llevado al alza el precio del crudo.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era de 2,94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra. Este sábado, la media se situó en 3,70 dólares, de acuerdo con los medios que citan a la plataforma GasBuddy.

Aunque Wright se mostró confiado en una pronta solución al conflicto, reconoció que «en la guerra no hay garantías».

«El plazo aún no está del todo claro, pero creo que ese es sin duda uno de los objetivos de la Administración» del presidente Donald Trump, añadió.

En una entrevista el sábado con NBC, Trump previó que finalizada la guerra, el precio del petróleo bajará más de lo que estaba antes y se jactó de que con él ya se situaba «en mínimos históricos».

«Hay muchísimo petróleo, muchísimo gas… Hay muchísimo ahí fuera, pero ya saben, está un poco obstruido. Pronto se desbloqueará», aseguró.

El líder republicano considera que «muchos países» enviarán «buques de guerra» al estrecho de Ormuz para mantenerlo «abierto y seguro» tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

«Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen barcos a la zona» indicó en su red social, Truth Social.

Wright no quiso entrar en detalles sobre las palabras del mandatario, pero afirmó haber conversado con algunas de esas naciones: «Así que sé que es cierto», sostuvo.

«El mundo depende de los flujos que pasan por el estrecho de Ormuz» dijo apuntando que Japón, Corea, China, Tailandia y la India dependen especialmente del estrecho para su suministro energético.

Al ser preguntado en específico por China y si EE.UU. estaría dispuesto a compartir información de inteligencia con ese país, recordó que Washington dialoga siempre con el gigante asiático y afirmó que espera que sea «un socio constructivo en la reapertura».

«La apertura del estrecho de Ormuz es incluso más importante para China que para Estados Unidos», señaló Wright, que en otra entrevista en la cadena ABC indicó que en cuanto sea posible «todos los recursos militares estadounidenses» trabajarán para reabrirlo. EFE

rh/mgr