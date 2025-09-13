El secretario de Estado vaticano reza por víctimas del accidente de funicular en Lisboa

Lisboa, 13 sep (EFE).- El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, presidió este sábado una oración y homenaje a las 16 víctimas mortales y la veintena de heridos que dejó el pasado 3 de septiembre el accidente en el turístico funicular de Glória, en el centro de Lisboa.

Acompañado del patriarca de Lisboa, Rui Valério, y del alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, Parolin se desplazó hasta la calle donde se produjo el accidente (que ya ha sido abierta), donde oró por los heridos y fallecidos.

«Rezamos por los heridos y sus familias, para que, con la ayuda de Dios, los profesionales de salud y sus familiares, recuperen la salud. Rezamos por los que perdieron la vida, para que Dios los acoja en su casa y sus familias y amigos sientan consuelo y esperanza», manifestó el secretario de Estado vaticano en su plegaria.

Pasadas las 18.00 hora local (17.00 GMT) del miércoles 3 de septiembre, una de las cabinas del conocido funicular de Glória -que une la Plaza de los Restauradores con uno de los miradores más visitados de la ciudad en el Bairro Alto- descarriló en una curva, provocando la muerte a 16 personas y dejando a otra veintena de heridos.

Las causas del accidente están siendo investigadas, aunque el gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) anunció que el cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló. EFE

