El secretario de Seguridad en México recibe al director del FBI para coordinar acciones

Ciudad de México, 23 ene (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó este viernes de que recibió la visita del director del FBI de Estados Unidos, Kash Patel, para fortalecer la coordinación y el intercambio de información en medio de las presiones de Washington para que México refuerce el combate contra el narcotráfico.

En una publicación en redes sociales, García Harfuch señaló que se realizaron dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otra con la Oficina del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el funcionario, en los encuentros con Patel y con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se reconoció “el aumento de las operaciones coordinadas” para la detención de “generadores de violencia” y de “objetivos prioritarios” que impactan a ambos países. EFE

