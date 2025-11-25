El secretario del Ejército de EEUU se reúne con una delegación rusa en Emiratos

2 minutos

Redacción Internacional, 25 nov (EFE).- El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en Abu Dabi para reunirse con funcionarios rusos y tratar un posible acuerdo de paz en la guerra de Ucrania.

Según informaron a la cadena CBS News dos funcionarios estadounidenses y dos fuentes diplomáticas que no estaban autorizadas a hablar públicamente, los contactos se iniciaron anoche en la ciudad emiratí y se prolongarán a lo largo de este martes.

«El Secretario Driscoll se reunió con miembros de la delegación rusa (el lunes por la noche) durante varias horas en Abu Dabi. Tiene previsto reunirse con ellos de nuevo a lo largo del día (el martes) para hablar sobre el proceso de paz y avanzar rápidamente en las negociaciones», declaró un funcionario estadounidense a CBS News.

Se desconoce si algún otro representante del gobierno de Donald Trump integra la delegación estadounidense y no ha trascendido el contenido concreto de las conversaciones.

Driscoll es el miembro de mayor rango de la delegación estadounidense en Abu Dabi, excluyendo a los diplomáticos del país, según informa, por su parte, la cadena CNN, que asegura que también ha confirmado la reunión, aunque no ha obtenido más detalles sobre la composición de la delegación rusa.

Las reuniones se producen en medio de la intensificación de los esfuerzos de Trump para lograr un alto el fuego en la guerra iniciada por Rusia tras su invasión de Ucrania, que ya dura casi cuatro años.

Durante el pasado fin de semana, Driscoll, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado de Trump, Steve Witkoff, el yerno del presidente, Jared Kushner, y diplomáticos de Ucrania y aliados europeos asistieron a las conversaciones convocadas en Ginebra para lograr un acuerdo.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos también han hablado de una posible visita a Estados Unidos esta semana del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que aún no ha sido confirmada oficialmente. EFE

rml/ah