El secretario del Tesoro de EE.UU. planea visitar Japón antes del viaje de Trump a China

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Tokio, 16 abr (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, planea visitar Japón antes del viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, previsto para mediados de mayo, anunciaron este jueves las autoridades japonesas.

Bessent «quiere ir a Japón antes de visitar China» debido a su aprecio por el país, dijo en una rueda de prensa desde Washington la ministra de Finanzas nipona, Satsuki Katayama, que aseguró desconocer los detalles de su calendario.

Trump tiene previsto viajar a China y reunirse con Xi a mediados de mayo, previsiblemente acompañado por Bessent, después de retrasar su visita debido a la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

En los márgenes de una reunión de ministros de Finanzas del G7 en Washington, Katayama se reunió esta semana con Bessent y abordaron tanto la adquisición de recursos energéticos como la situación en Irán. Además, acordaron «intensificar la comunicación en materia de tipos de cambio», informó a través de un mensaje en la red social X.

Al ser consultada sobre si ambos discutieron la política monetaria del Banco de Japón (BoJ), indicó que, aunque se habló del mercado en general, no tiene conocimiento de comentarios específicos al respecto.

También mencionó que las perspectivas económicas son difíciles de predecir y que se espera un análisis más profundo para la próxima cumbre entre ambos, a mediados de mayo. EFE

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