El secretario del Tesoro de EEUU pide al G7 reforzar el régimen de sanciones contra Irán

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París, 18 may (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este lunes reforzar el régimen de sanciones internacionales contra Irán y endurecer la lucha contra la financiación ilícita que, según afirmó, sostiene la maquinaria militar iraní.

A su llegada a la reunión del G7 de Finanzas, que se celebra hoy y mañana en París, Bessent hizo un llamamiento a los aliados de Washington y al conjunto de la comunidad internacional para que mantengan la coordinación en materia de sanciones, con el objetivo de «combatir la financiación ilícita» y redirigir esos recursos «al pueblo iraní».

«Hacemos un llamamiento a todos nuestros socios del G7, y de hecho a todos nuestros aliados y al resto del mundo, para que sigan el régimen de sanciones, de modo que podamos combatir la financiación ilícita que alimenta la maquinaria militar iraní y devolver ese dinero al pueblo iraní», manifestó el secretario del Tesoro de EE.UU. ante de reunirse con sus homólogos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón.

Bessent situó este asunto en el centro de la agenda que durante dos días tratarán los ministros de Finanzas del G7 junto a otros temas como la economía global, los desequilibrios financieros, los minerales críticos y la financiación del terrorismo.

El secretario del Tesoro subrayó que el encuentro del G7 se celebra en un momento «importante» para la economía mundial.

En su breve declaración, Bessent mencionó además a su reciente visita a Pekín, junto al presidente estadounidense, Donald Trump.

«Acabo de regresar de Pekín con el presidente Trump tras una visita muy exitosa, en la que hablamos de geopolítica y comercio, y los líderes pasaron mucho tiempo juntos», señaló en alusión a la cumbre de los jefes de Estado y altos cargos de las dos potencias mundiales. EFE

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