El secretario general de la OEA felicita a De la Espriella y asistirá a su investidura

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Washington, 25 jun (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria y anunciarle que asistirá a su ceremonia de investidura en agosto.

«Acabo de concluir una conversación telefónica con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien expresé mis más sinceras felicitaciones y mis mejores deseos para el éxito de su mandato», explicó el secretario del organismo hemisférico en la red social X.

Ramdin dijo que ambos acordaron reunirse «a la mayor brevedad» para dialogar sobre la cooperación entre Colombia y la OEA, particularmente en temas de seguridad y desarrollo.

El secretario también detalló que planea asistir el próximo 7 de agosto a la ceremonia de investidura de De la Espriella en Bogotá, quien sucederá al mandatario saliente, Gustavo Petro.

El candidato ultraderechista se impuso por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta de las presidenciales del pasado domingo, tras una campaña electoral marcada por el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a De la Espriella. EFE

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