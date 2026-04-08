El secretario general de la OMI saluda la tregua en Irán y pide un paso seguro por Ormuz

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Londres, 8 abr (EFE).- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, expresó este miércoles la satisfacción por el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, y resaltó la importancia de garantizar el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

Por el bienestar de la gente de mar y del sector marítimo mundial, «acojo con satisfacción el alto el fuego anunciado en Oriente Medio», señaló el panameño Arsenio Domínguez en un comunicado remitido a EFE.

Agregó que trabaja con «las partes pertinentes» para establecer un mecanismo adecuado que garantice el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una buena parte del petróleo que se consume a nivel global.

«La prioridad ahora es asegurar una evacuación que salvaguarde la seguridad de la navegación», puntualizó el responsable de la OMI.

Tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado anoche por Irán y EE.UU. para frenar la guerra durante dos semanas, ambos países deberán retomar las negociaciones en Pakistán para evaluar un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. EFE

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