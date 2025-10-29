El secretario general de la ONU Guterres recibirá el Premio Atatürk en Turquía

Ankara, 29 oct (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles que el ‘Premio Internacional de la Paz Atatürk’ será otorgado en 2025 al secretario general de la ONU, el portugués António Guterres.

«Quiero expresar mi gratitud al señor Guterres por sus esfuerzos para garantizar la paz y la estabilidad en todo el mundo», señaló el mandatario turco durante un discurso con motivo del Día de la República de Turquía.

El galardón, establecido en 1986, no había sido otorgado desde el año 2000, cuando lo recibió por última vez Rauf Denktas, presidente fundador de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, una entidad que carece de reconocimiento internacional.

El Premio Atatürk está inspirado en el principio ‘Paz en casa, paz en el mundo’, promocionado por el fundador de la República laica de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk (1881‑1938), y pretende premiar de forma simbólica a personas que contribuyen a la promoción de la paz, la amistad, la comprensión y la buena voluntad.

El primer Premio Atatürk fue concedido en 1986 al exsecretario general de la OTAN Joseph Luns, seguido por el presidente alemán Richard von Weizsäcker en 1987.

En 1992, el galardón fue otorgado a Nelson Mandela, quien lo rechazó alegando el historial de Turquía en materia de represión y violaciones de derechos humanos, aunque siendo presidente de Sudáfrica cambió de opinión y lo aceptó en 1999.

Otros ganadores son el expresidente turco Kenan Evren (1990), quien llegó al poder tras un golpe militar, o el exlíder autoritario de Azerbaiyán Heydar Aliyev (1999), pero también organizaciones como la Media Luna Turca (1995) o Unicef (1996). EFE

