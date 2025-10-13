El secretario general de la OTAN Rutte se burla del submarino ruso que está «cojeando»

1 minuto

Zagreb, 13 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se burló este lunes del estado lamentable del submarino nuclear ‘Novorossiysk’, considerado como una pieza clave de la Marina de Rusia, que ahora estaría «cojeando».

Hablando en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Liubliana (Eslovenia), Rutte dijo que la fuerza operativa rusa en el Mediterráneo fue en el pasado una mezcla de buques de superficie, submarinos y barcos de apoyo, y que ahora, apenas queda presencia naval rusa en el Mediterráneo.

«Hay un submarino ruso solitario y averiado que regresa cojeando hacia casa», señaló el secretario general de la OTAN y añadió: «¡Qué cambio con respecto a la novela de Tom Clancy ‘La caza del Octubre Rojo!’. Hoy esto más parece una caza del mecánico más cercano!».

‘La caza de Octubre Rojo’, obra traducida también como ‘La caza del submarino ruso’ e inspirado en incidentes reales, relata el intento de la tripulación de un submarino nuclear soviético de escapar a Estados Unidos.

Rusia había informado que el ‘Novorossiysk’ salió frente a la costa de Francia para cumplir con las normas de navegación del Canal de la Mancha, desmintiendo que haya sufrido una avería grave, pero otras fuentes informaron de que el sumergible estaba siendo remolcado. EFE

