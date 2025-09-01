El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, hospitalizado el fin de semana

1 minuto

París, 1 sep (EFE).- El secretario general del Consejo de Europa, el suizo Alain Berset, fue hospitalizado el pasado fin de semana, lo que le obligó a suspender la agenda que tenía este lunes en Esolvenia, pero retomará sus compromisos en Estrasburgo el miércoles.

En un comunicado publicado este lunes, el Consejo de Europa indicó que Berset ingresó en el hospital en la noche del viernes al sábado y que aunque su estado no era preocupante, tuvo que permanecer en observación.

Eso le condujo a cancelar su participación en el Foro Estratégico de la estación de montaña de Bled, en Eslovenia, de lo que informó a las autoridades de ese país.

En un mensaje posterior en su cuenta de X, la organización paneuropea ha anunciado este mismo lunes que tras obtener el alta, reanudará sus compromisos presenciales el miércoles en Estrasburgo, donde participará en una reunión de los ministros adjuntos.

Berset tiene 53 años y está al frente del Consejo de Europa desde el 18 de septiembre de 2024.

En su país, fue presidente de la Confederación Suiza en dos ocasiones, en 2018 y en 2023 y ejerció de ministro entre 2012 y 2023.

Antes de eso, había sido miembro del Consejo de los Estados, la cámara alta del Parlamento, donde llegó a ser presidente de 2008 a 2009. EFE

