El secretario personal de Maradona declarará en el juicio por su muerte

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Buenos Aires 15 jul (EFE) .- Maximiliano Pomargo, secretario personal de Diego Armando Maradona, declarará el jueves en el juicio por el fallecimiento del astro, que tiene en el banquillo de los acusados a siete profesionales de salud que lo trataron durante sus ultimas semanas de vida.

Pomargo es el esposo de Vanesa Morla, también asistente de Maradona y hermana de Matías Morla, abogado y apoderado del ídolo: los tres conformaban el núcleo duro del equipo que administraba las cuestiones personales, legales y comerciales del exjugador.

El secretario personal del exfutbolista es el último en declarar en el juicio de este equipo liderado por Matías Morla, a quien las hijas del astro acusan de buscar la muerte de su padre por motivos económicos y sobre quien pesan causas paralelas en la Justicia relacionadas al usufructo de la marca comercial y a la imagen del astro argentino.

Durante las declaraciones de Vanesa y Matías Morla, se exhibieron mensajes -luego incorporados al expediente como prueba- que indican que este equipo de asistentes tenía conocimiento del grave deterioro de la salud de Maradona, pese a lo cual intentaban construir una imagen pública del astro que distaba de la realidad.

Pomargo, quien estuvo cerca del Diez durante el tratamiento domiciliario que éste recibió durante las dos semanas previas a su muerte, fue uno de los que estaba presente en esa casa la mañana del fallecimiento -el 25 de noviembre de 2020- y uno de los primeros en constatar su muerte.

Según declararon otros testigos en el juicio, en el momento del fallecimiento de Maradona, Pomargo se encontraba en el jardín de la casa junto a la empleada doméstica Romina Milagros Rodriguez, el custodio Julio Coria y la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien está imputada en la causa pero será juzgada en un proceso paralelo.

Además de Pomargo, también está previsto que declare el jueves Carlos Díaz, psicólogo que atendió a Maradona previo a su muerte y uno de los acusados en el juicio.

El psicólogo, especialista en adicciones y que ya declaró anteriormente, se integró al equipo médico un mes antes del fallecimiento de Maradona y está acusado de no haber indicado un ingreso a un centro de rehabilitación acorde y de interferir en las indicaciones de la psiquiatra Agustina Cosachov, también imputada.

Según adelantó a EFE su abogado, Díaz buscará este jueves demostrar que carecía de poder de decisión sobre los aspectos clínicos de la atención de Maradona y que los médicos no seguían sus recomendaciones.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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