El sector agrícola europeo mantiene saldo comercial positivo a pesar de la guerra en Irán

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Bruselas, 26 jun (EFE).- El sector agroalimentario europeo mantuvo un saldo comercial positivo durante los primeros cuatro meses de 2026 a pesar de la caída de las exportaciones a países como Emiratos Árabes Unidos a causa del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán, aunque el valor total de las exportaciones europeas también cayó en un 3%.

Así lo recoge este viernes un informe de la Comisión Europea, que destaca que la Unión Europea (UE) ha iniciado 2026 con un superávit acumulado de 15.600 millones de euros, lo que supone más de 200 millones de euros más que en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el informe también demuestra que el comercio agroalimentario con los países del Golfo se vio afectado por el cierre del estrecho de Ormuz, que ha estado bloqueando el tráfico marítimo desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales del pasado mes de febrero.

Las exportaciones a los Emiratos Árabes Unidos cayeron en un 25 % (-266 millones de euros), mientras que Kuwait, Catar y Bahréin redujeron conjuntamente un 31 % las importaciones europeas (-162 millones de euros)

Estos datos se contrarrestaron con el aumento de exportaciones a otros países, específicamente a Egipto, donde subieron en un 49 % (302 millones de euros) impulsadas por el trigo, y a Ucrania, donde aumentaron en un 7 % (104 millones de euros), según el Ejecutivo europeo.

Por otro lado, el informe comunitario denota que las exportaciones acumuladas entre enero y abril fueron inferiores en términos de valor, con 2.300 millones de euros (-3 %) menos que en el mismo periodo de 2025.

Este descenso se atribuye «principalmente a la disminución del valor de las exportaciones de productos de cacao y carne de cerdo», apuntó la Comisión.

El comercio con Estados Unidos registró el mayor descenso interanual, con una caída del 14 % (-1.400 millones de euros), aunque el informe argumenta que esto se produce «tras los elevados niveles registrados en los primeros meses de 2025, con una posible anticipación de las exportaciones ante los aranceles anunciados por Estados Unidos».

En cuanto a productos, las reducciones más significativas se produjeron en bebidas -debido principalmente a la bajada de los precios- y en el aceite de oliva -donde se combina un menor volumen de exportaciones con precios inferiores-.

También se registró un descenso del 14 % (-380 millones de euros) de las exportaciones hacia Japón, particularmente a causa del tabaco y carne de cerdo. En el caso de la carne, el informe atribuyó la bajada de exportaciones al brote de peste porcina africana en España a partir de noviembre de 2025.

En general, las exportaciones de café, té, cacao y especias se llevaron la mayor caída en valor, con un descenso de 681 millones de euros (-15 %) entre enero y abril de 2026 por una combinación de menores volúmenes (-16 %) y precios de ingredientes como la manteca y el cacao en polvo (-23 %).

Las exportaciones de carne de cerdo disminuyeron en 522 millones de euros (-12 %) mientras que las de aceitunas y aceite de oliva cayeron en 367 millones de euros (-17 %) así como las de vino en 265 millones de euros (-5 %), por a bajada de los precios en el mercado estadounidense.

Finalmente, los principales incrementos se dieron en las exportaciones de frutas y frutos secos que aumentaron en 209 millones de euros (9 %, principalmente en manzanas) y en los productos no comestibles con 154 millones de euros más que en el período anterior (10 %), debido al aumento de las exportaciones de lino a China.

En cuanto a importaciones, el bloque comunitario importó productos agroalimentario por un valor de 16.500 millones de euros en abril de 2026, «una cifra estable respecto el mes anterior y un 1 % superior a la del mismo mes del año anterior», según el informe. EFE

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