El sector automotriz de India, entre los más golpeados por el alza de aranceles en México

2 minutos

Nueva Delhi, 12 dic (EFE).- El sector automovilístico de India será uno de los más golpeados por la decisión del Gobierno mexicano de elevar los aranceles, que impondrá tarifas de entre el 5 % y el 50 % a 1.463 productos procedentes de India y otros países asiáticos sin tratado comercial a partir del 1 de enero de 2026.

Los productos indios más expuestos al aumentó de aranceles por parte de México son los automóviles y otros vehículos destinados principalmente al transporte de personas, que en 2024 fueron la principal compra de México a la India por un valor de 1.320 millones de dólares, según datos oficiales publicados por los Gobiernos de ambos países y consultados por EFE.

Esta decisión del Gobierno de México supone una amenaza significativa para las exportaciones indias. El país asiático registró en 2025 un saldo comercial favorable de 5.270 millones de dólares en su intercambio con México.

Ese mismo año, el país latinoamericano importó bienes indios por 6.690 millones de dólares, lo que representó el 1,38 % de todas sus compras externas, demostrando también que solo una pequeña parte de las importaciones mexicanas corresponde al país asiático.

Nueva Delhi, que ya sufrió en agosto la entrada en vigor de los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Estados Unidos a las exportaciones indias en represalia por la compra de petróleo ruso, ahora se enfrenta a un nuevo desafío con la medida arancelaria aprobada por México.

La decisión de elevar los aranceles en México fue aprobada este miércoles por el Senado bajo la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), que establece tarifas de entre el 5 % y el 50 % a 1.463 productos procedentes de países asiáticos con los que no existe un tratado comercial.

India, China, Corea del Sur, Vietnam y Tailandia son los países más afectados, en sectores como textil, aluminio, siderúrgico y electrodomésticos, a partir del 1 de enero de 2026.

Según el Senado mexicano, la norma busca garantizar una interacción equilibrada del mercado, corregir distorsiones comerciales, prevenir prácticas desleales y reducir la alta dependencia de las importaciones, a la vez que se fortalece la capacidad productiva nacional y se fomenta la llegada de empresas de alto valor agregado. EFE

mtv/rcf