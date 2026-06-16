El sector azucarero apuesta por una industria de biocombustibles en México

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Ciudad de México, 16 jun (EFE).- El sector azucarero mexicano negocia con el Gobierno un programa de etanol y cogeneración eléctrica que podría generar inversiones por más de 1.500 millones de dólares y abrir una nueva industria de biocombustibles en el país, afirmó el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo.

En una entrevista con EFE, Cortina dijo que la agroindustria de la caña busca diversificarse en medio de una crisis provocada por la reducción de más del 80 % del cupo de exportación de azúcar a Estados Unidos y por cambios en el consumo, tras una mayor presión contra los alimentos calóricos.

“Tenemos que ver cómo nos diversificamos hacia otras cosas y en ese sentido cabe un programa de etanol, de biocombustibles en México”, señaló.

El empresario aseguró que el tema se ha hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Secretaría de Energía, y que el sector trabaja ya en una mesa técnica para analizar cómo desarrollar un programa nacional de biocombustibles.

“Estamos avanzando”, afirmó Cortina, quien destacó que la cadena azucarera llega unida a la negociación, con productores del campo, ingenios y trabajadores, lo que, según dijo, ha causado una buena impresión en el Gobierno.

El planteamiento incluye usar caña para producir etanol, que podría sustituir una parte de los oxigenantes utilizados en las gasolinas, aunque Cortina reconoció que los porcentajes no serían muy grandes.

Aun así, sostuvo que ayudaría al sector, al ambiente y a la diversificación energética.

Además, el dirigente apuntó a la cogeneración eléctrica como otro eje de inversión.

Dijo que el sector azucarero genera hoy 160 megavatios para venta, pero tiene potencial para sumar al menos otros 1.000 megavatios.

“Esa sería una inversión de más de 1.500 millones de dólares en el sector”, expuso.

La propuesta coincide con el interés del Gobierno mexicano en explorar con la petrolera Petrobras cooperación en biocombustibles, biodiésel y etanol, dentro de una negociación más amplia entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la estatal brasileña.

Sheinbaum ha planteado firmar un memorando de entendimiento con Petrobras que incluya producción, exploración, procesamiento y biocombustibles, después de reuniones técnicas entre ambas empresas.

Petrobras, una de las compañías con mayor experiencia regional en biocombustibles y explotación petrolera en aguas profundas, aparece así como posible socio tecnológico para México.

Para Cortina, el desarrollo de etanol y cogeneración no resolvería por sí solo la crisis azucarera, pero sí ofrecería una salida industrial a un sector social del que dependen más de medio millón de cañeros. EFE

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