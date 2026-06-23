El sector bananero de Ecuador rechaza el aumento del 5.900 % en un impuesto municipal

Compartir

3 minutos

Quito, 23 oct (EFE).- El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador, que reúne a los principales gremios del sector del banano en el país líder en exportaciones a nivel mundial, manifestó este martes su rechazo a un nuevo impuesto por uso y ocupación del suelo instaurado en el cantón (municipio) de Naranjal, que supone un incremento «desproporcionado, de hasta un 5.900 %».

«Este incremento no guardaría relación con el costo de la actividad estatal que la tasa busca financiar, contrariando las disposiciones legales y los principios tributarios de esta figura», expresó -en un comunicado- el Clúster, que representa a un 60 % del volumen de producción de banano del país y de más de 1.200 pequeños productores.

Así, los bananeros ecuatorianos criticaron la utilización de las tasas con fines alejados de las disposiciones de la Constitución y la ley, como consideran que ha sucedido en Naranjal, municipio situado en la costera provincia de Guayas, una de las tres principales provincias que concentran la mayor parte de las plantaciones de banano de Ecuador.

Los productores exhortaron, también, a los gobiernos provinciales y municipales «a fortalecer sus mecanismos de recaudación, incorporando a las economías informales y garantizando una recaudación suficiente para el cumplimiento de sus fines.»

«Las tasas son un tributo vinculado a una determinada actividad estatal y su cuantía debe corresponder únicamente a la recuperación de los costos de esa actividad. Su utilización como mecanismo de financiamiento general, ajeno a su naturaleza jurídica, desnaturaliza la figura y afecta la seguridad jurídica de los contribuyentes», dice la nota informativa.

El conglomerado reconoció que la prestación de bienes y servicios públicos es una finalidad legítima de todos los niveles de gobierno, «pero esta debe cumplirse siempre en el marco de la legalidad y mediante los instrumentos de financiamiento apropiados a su naturaleza».

En ese sentido, la asociación gremial reiteró su apertura al diálogo con las autoridades locales para construir soluciones que respeten el ordenamiento jurídico y la sostenibilidad del sector productivo.

El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador está compuesto por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acornabec), la Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos (Agroban), la Cámara de Agricultura de la II Zona y la Asociación de Exportadores de Plátano (Asoexpla).

Las exportaciones de banano en Ecuador alcanzaron un valor de 2.144 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento de 13,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, que cerró el ejercicio con un ventas al exterior por valor de 8.401 millones de dólares, según cifras del sector. EFE

fgg/jrg