El sector cárnico brasileño tilda de «muy positiva» la retirada de los aranceles de EE.UU.

São Paulo, 20 nov (EFE).- La industria cárnica de Brasil calificó de «muy positiva» la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar el arancel del 40 % adicional sobre diversos productos brasileños, lo que, a su juicio, «refuerza la confianza en el diálogo» entre ambos países.

La Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec) indicó que la rebaja de las tarifas aduaneras adicionales contra Brasil, que llegaron a ser del 50 %, devuelve «previsibilidad» a la actividad y «crea condiciones más adecuadas para el buen funcionamiento del comercio».

Estados Unidos es el segundo mayor mercado de carne bovina de Brasil, que a su vez es el mayor productor global de proteína animal.

«La decisión estadounidense fortalece esta relación y abre espacio para una reanudación más equilibrada y estable de las ventas», subrayó el gremio en una nota.

El sector cárnico brasileño añadió que seguirá trabajando en cooperación con las autoridades brasileñas y estadounidenses para «ampliar oportunidades y consolidar a Brasil como un socio confiable y competitivo en el escenario internacional».

El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves que revocó los aranceles del 40 % adicional vigentes desde agosto pasado sobre ciertos productos brasileños, entre ellos la carne, el café y las frutas.

El líder republicano decidió en la época gravar la mayor parte de las importaciones brasileñas en represalia principalmente por el juicio que llevó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro a ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, las tensiones entre ambos países se redujeron de manera considerable tras la reunión presencial que mantuvieron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Donald Trump (EE.UU.), el pasado 26 de octubre, en Kuala Lumpur.

A ese encuentro le siguieron otra serie de contactos, entre ellos una entrevista entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, celebrada hace una semana en Washington. EFE

