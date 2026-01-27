El sector del motor cae en la Bolsa de Seúl tras anuncio arancelario de Trump

Seúl, 27 ene (EFE).- Las acciones del sector automotriz reportaban este lunes caídas tras la apertura de la bolsa surcoreana, después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de elevar del 15 % al 25 % los aranceles a importaciones procedentes de Corea del Sur, afectando especialmente a los fabricantes de vehículos con fuerte exposición al mercado estadounidense.

Tras una hora y media de apertura del principal índice bursátil surcoreano, el Kospi, el fabricante de vehículos Kia registraba un descenso del 2,13 %, mientras la principal automotriz Hyundai Motor retrocedía un 0,30 %. El proveedor de partes para coches Hyundai Mobis bajaba un 0,48 %.

Trump anunció el lunes (hora de Washington) que subirá hasta el 25 % los aranceles a las importaciones surcoreanas «de automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás productos sujetos a aranceles recíprocos», sin indicar la fecha de implementación de la medida.

El mandatario atribuyó la decisión al retraso de la Asamblea Nacional surcoreana en la aprobación del acuerdo comercial y de inversiones pactado con EE.UU. el año pasado. En los detalles del acuerdo bilateral, publicados en noviembre pasado, Seúl se había comprometido a invertir 350.000 millones de dólares en EE.UU. a cambio de que Washington bajara, al 15 %, los aranceles «recíprocos» y sobre el sector automotriz.

Las exportaciones de vehículos suroreanos a EE.UU. bajaron un 13,2 por ciento interanual en 2025, según datos de Seúl, en medio de las medidas arancelarias que la Administración Trump ha implementado contra el sector desde los primeros meses de su mandato.

En el sector biofarmacéutico, otro de los afectados, Samsung Biologics cedía un 0,66 %, mientras que Celltrion bajaba un 2,33 %. EFE

