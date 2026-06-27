El sector ferroviario alemán pide evitar los viajes en los peores días de la ola de calor

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Berlín, 27 jun (EFE).- La compañía ferroviaria estatal alemana Deutsche Bahn y otros actores del sector ferroviario aconsejaron este sábado, día que junto al domingo se prevén sean los más caluroso de la ola de calor que vive Alemania, evitar el transporte de larga distancia y regional.

«Por favor, eviten hoy y mañana todos los viajes que no sean estrictamente necesarios, tanto en el transporte de larga distancia como en el regional», señaló la empresa en un mensaje lanzado a la población junto a otras compañías ferroviarias y organizaciones del sector, como la Asociación Federal de Transporte Ferroviario de Cercanías (BSN).

«La infraestructura de transporte en Alemania se ve muy afectada este fin de semana por las temperaturas récord», aseguró Deutsche Bahn al aludir a este fin de semana, en el que se espera alcanzar los 42 grados en algunos puntos del país, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

La empresa agregó que «el transporte ferroviario también se ve afectado por las temperaturas extremas» y advirtió de que el DWD prevé, además, «tormentas acompañadas de lluvias intensas» en regiones del norte del país.

El llamamiento de Deutsche Bahn se produce después de que, ante la ola de calor, la compañía efectuara iniciativas como una política de compensación según la cual, por primera vez, los viajeros pueden cancelar los billetes programados para el final de la semana sin coste alguno.

El DWD indicó este sábado que se podría alcanzar en algunos puntos de Alemania los 42 grados, una temperatura de récord histórico durante la ola de calor que vive este país centroeuropeo.

Salvo en el norte, donde se esperaban tormentas que podrían ser «intensas» en algunos puntos, el resto de Alemania vivirá una jornada «seca» con «calor» entre «intenso» y «extremo, «con temperaturas de entre 36 y 41 grados y no se descarta que localmente se alcancen los 42 grados», de acuerdo con el DWD. EFE

smm/acm