El sector pesquero europeo dice que la propuesta del Mediterráneo amenaza miles de empleos

2 minutos

Bruselas, 9 dic (EFE).- Las propuestas de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026 conllevan para los pescadores «algunos de los recortes más severos jamás impuestos» y «ponen en juego miles de puestos de trabajo», alertaron este martes la patronal europea Europêche, los sindicatos de ETF y el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca).

En un comunicado conjunto, los interlocutores sociales europeos del sector pesquero expresan su «profunda preocupación y firme oposición» a la propuesta de Bruselas, que «corre el riesgo de desmantelar todo un sector que ya está al límite» y amenaza también «medios de vida familiares y el tejido socioeconómico de las comunidades costeras de toda la región».

La propuesta, que según los interlocutores sociales no se ajusta a los últimos dictámenes científicos, plantea en particular hasta un 65 % menos de días de pesca para los arrastreros en Francia y España y un 64 % en Italia, así como un límite de 9,6 días por buque al año, si no se aplican medidas compensatorias.

Además, exige «nuevas y estrictas restricciones a los palangreros de merluza», además de límites a las capturas de camarón de altura y calendarios de pesca restrictivos adicionales en zonas clave.

Los recortes, lamentan, «se producen a pesar de los considerables sacrificios realizados por los pescadores para recuperar las poblaciones» y de que los esfuerzos han sido reconocidos en informes oficiales, con «mejoras significativas y un aumento de las poblaciones de peces en varias poblaciones».

«En lugar de consolidar este progreso mediante medidas equilibradas, predecibles y socialmente justas, la Comisión propone un paquete que el sector considera, en general, económicamente insostenible», dicen.

Además, aseguran que incluso con el plan de compensación propuesto por la Comisión para recuperar días de pesca mediante medidas de conservación adicionales, el impacto en regiones como Cataluña, el Mediterráneo Occidental y el Estrecho de Sicilia «sería grave y desproporcionado».

El sector ha urgido a la Comisión y a los ministros de Pesca, que negociarán el 11 y 12 de diciembre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo, a adoptar un enfoque «equilibrado, realista y socialmente sostenible». EFE

mb/lpc/lar