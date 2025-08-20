The Swiss voice in the world since 1935

El sector petrolero devuelve al verde a la bolsa de São Paulo, que rebota un 0,17 %

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 20 ago (EFE).- Después de caer un 2,1 % en la víspera, la bolsa de São Paulo volvió este miércoles al terreno de las ganancias con una leve subida del 0,17 %, impulsada por Petrobras y el resto de valores del sector petrolero local.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 134.666 puntos básicos en una sesión marcada por las oscilaciones entre ambos signos.

En el mercado de divisas, el real también se recuperó parcialmente tras apreciarse hoy un 0,48 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,472 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores de bolsa siguen pendientes de las posibles consecuencias en el sector financiero de las sanciones de Estados Unidos contra autoridades brasileñas.

La duda radica en el alcance de las sanciones económicas del Gobierno de Donald Trump impuestas al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, quien supervisa el juicio por golpismo contra el exmandatario Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

El alto tribunal brasileño, compuesto por once magistrados, intenta minimizar los efectos en el país sudamericano de ese castigo, lo que ha generado preocupación entre los agentes financieros ante una posible escalada de las tensiones entre ambos países.

En medio de ese conflicto, el petróleo evitó males mayores en el corro paulista.

Las acciones de la estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, avanzaron entre un 0,6 y un 0,7 %, aupadas por el aumento de los precios del barril Brent (+1,60 %) y Texas (+1,25 %).

Otros actores minoritarios del sector petrolero brasileño también cerraron al alza, como PetroRio (+1,5 %).

Por el contrario, la plataforma de cupones de descuento Méliuz fue el gran perjudicado de la jornada, al dejarse más de un 4 %, según los resultados preliminares al cierre.

El volumen financiero en la sesión de este miércoles alcanzó los 16.200 millones de reales (2.950 millones de dólares / 2.550 millones de euros), en unos 3,1 millones de operaciones. EFE

cms/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR