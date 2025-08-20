El sector petrolero devuelve al verde a la bolsa de São Paulo, que rebota un 0,17 %

2 minutos

São Paulo, 20 ago (EFE).- Después de caer un 2,1 % en la víspera, la bolsa de São Paulo volvió este miércoles al terreno de las ganancias con una leve subida del 0,17 %, impulsada por Petrobras y el resto de valores del sector petrolero local.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 134.666 puntos básicos en una sesión marcada por las oscilaciones entre ambos signos.

En el mercado de divisas, el real también se recuperó parcialmente tras apreciarse hoy un 0,48 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,472 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores de bolsa siguen pendientes de las posibles consecuencias en el sector financiero de las sanciones de Estados Unidos contra autoridades brasileñas.

La duda radica en el alcance de las sanciones económicas del Gobierno de Donald Trump impuestas al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, quien supervisa el juicio por golpismo contra el exmandatario Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

El alto tribunal brasileño, compuesto por once magistrados, intenta minimizar los efectos en el país sudamericano de ese castigo, lo que ha generado preocupación entre los agentes financieros ante una posible escalada de las tensiones entre ambos países.

En medio de ese conflicto, el petróleo evitó males mayores en el corro paulista.

Las acciones de la estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, avanzaron entre un 0,6 y un 0,7 %, aupadas por el aumento de los precios del barril Brent (+1,60 %) y Texas (+1,25 %).

Otros actores minoritarios del sector petrolero brasileño también cerraron al alza, como PetroRio (+1,5 %).

Por el contrario, la plataforma de cupones de descuento Méliuz fue el gran perjudicado de la jornada, al dejarse más de un 4 %, según los resultados preliminares al cierre.

El volumen financiero en la sesión de este miércoles alcanzó los 16.200 millones de reales (2.950 millones de dólares / 2.550 millones de euros), en unos 3,1 millones de operaciones. EFE

