El sector privado reduce a 1,1 % previsión de crecimiento del PIB mexicano para 2026

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- Especialistas del sector privado redujeron el pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mexicano para 2026 al 1,1% , en un contexto marcado por la desaceleración económica, inseguridad pública y debilidad del Estado de derecho, reveló este lunes el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con la ‘Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado’, la mediana de los 41 grupos de especialistas nacionales y extranjeros consultados por le banco central mexicano redujo la perspectiva de crecimiento para México de 0,4 % a 0,39 % para 2025.

En tanto, la previsión de crecimiento para el producto interno bruto (PIB) mexicano en 2026 disminuyó de 1,37 % a 1,15 %, según el sondeo levantado por Banxico entre el 14 y 26 de noviembre pasados.

Estas proyecciones se difunden tras revelarse que el PIB de México se contrajo el 0,2 % trimestral y el 0,1 % interanual de julio a septiembre, frente a la desaceleración proyectada por los organismos internacionales y financieros en el país.

Por su parte, los expertos aumentaron ligeramente su perspectiva sobre la inflación general para el cierre de 2025, con una estimación de que cierre el año en un 3,75 % desde una previa del 3,74 %.

Esta previsión se revela luego de que la tasa de inflación ascendiera al 3,8 % al cierre de noviembre, tras haber caído al 3,57 % en septiembre.

Para 2026, los especialistas proyectaron que la inflación se ubique en el 3,88 %, un porcentaje menor al 3,9 % del mes anterior, y aun por encima de la meta del 3 % del banco central mexicano.

Dentro de los factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general: la gobernanza (44 %), las condiciones económicas internas (26 %) y las externas (25 %).

A nivel particular, los especialistas señalaron como factores de obstáculo para el crecimiento económico mexicano a la inseguridad pública (19 %), la política sobre comercio exterior (15 %), la debilidad en el mercado interno (9 %), otros problemas de falta de estado de derecho (8 %), la ausencia del cambio estructural (7 %), la incertidumbre sobre la situación económica interna (7 %), incertidumbre por la política interna (7 %) y la corrupción (7 %).

Asimismo, los analistas mejoraron la perspectiva del tipo de cambio, al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2025 en 18,5 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 18,7 pesos por billete estadounidense que preveían en noviembre.

Para 2026, los expertos calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 19,23 unidades por dólar, menor al estimado de 19,26 del mes anterior. EFE

