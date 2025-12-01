El sector privado reduce al 0,39 % el pronóstico de crecimiento del PIB mexicano para 2025

3 minutos

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Especialistas del sector privado redujeron el pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mexicano para 2025 al 0,39 %, desde una estimación previa del 0,50 %, reveló este lunes la encuesta mensual del Banco de México (Banxico).

Mientras que la previsión para 2026 disminuyó al 1,29 %, un ligero decrecimiento respecto a la estimación anterior del 1,32 %, de acuerdo con la media de los 42 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros indagados por el banco central entre el 14 y 26 de noviembre pasados.

Estas proyecciones se difunden tras revelarse que el PIB de México se contrajo el 0,2 % trimestral y el 0,1 % interanual de julio a septiembre, frente a la desaceleración proyectada por los organismos internacionales y financieros en el país.

Los expertos también redujeron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2025 a una estimación del 3,75 % desde una previa del 3,80 %.

Esta previsión se revela luego de que la tasa de inflación descendiera al 3,61 % en la primera quincena de noviembre, tras haber caído al 3,57 % en septiembre.

Para 2026, los especialistas proyectaron que la inflación se ubique en el 3,96 %, un porcentaje mayor al 3,84 % del mes anterior, y sigue estando por encima de la meta del 3 % del banco central mexicano.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general: la gobernanza (40 %), las condiciones económicas externas (25 %) y las internas (25 %).

A nivel particular, los especialistas señalaron como factores de obstáculo para el crecimiento económico mexicano a la política sobre comercio exterior (15 %), los problemas de inseguridad pública (14 %), otros problemas de falta de estado de derecho (10 %), la debilidad en el mercado interno (9 %), y la corrupción (8 %).

Los analistas mejoraron la perspectiva del tipo de cambio, al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2025 en 18,71 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 18,87 pesos por billete estadounidense que preveían en septiembre.

Para 2026, los expertos calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 19,18 unidades por dólar, menor al estimado de 19,34 del mes anterior.

Sobre el sector externo, para 2025 las expectativas sobre el déficit comercial se elevaron a 7.462 millones de dólares desde las anteriores de 7.077 millones de dólares.

Así mismo, el pronóstico de la inversión extranjera directa (IED) se elevó levemente a una proyección de 37.636 millones de dólares desde una anterior de 36.145 millones de dólares. EFE

