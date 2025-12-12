El sector servicios de Brasil crece un 2,2 % en octubre en su decimonoveno aumento seguido

1 minuto

São Paulo, 12 dic (EFE).- El sector servicios de Brasil creció un 2,2 % en octubre respecto al mismo mes del año pasado, lo que representa su decimonoveno aumento interanual consecutivo, según divulgó este viernes el Gobierno.

El volumen del sector, que representa dos tercios de la economía brasileña, creció un 0,3 % respecto a septiembre y ahora se encuentra un 20 % por encima del nivel anterior a la pandemia de covid-19, un nuevo récord desde que hay registros, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En la comparativa mes a mes, todas las categorías contempladas manifestaron cifras positivas o se mantuvieron prácticamente estables.

El principal destaque fue para el sector de los transportes, que creció un 1 % y acumuló en los últimos tres meses una ganancia de 2,4 %.

En lo que respecta a las demás, los servicios de información y comunicación (0,3 %); los profesionales y administrativos (0,1 %) y los servicios prestados a las familias (0,1 %) registraron discretas subas.

El sector terciario impulsó el crecimiento del PIB brasileño en 2024, cuando la economía avanzó un 3,4 %.

No obstante, las proyecciones para este 2025, tanto del Gobierno como de organismos internacionales, indican una desaceleración. EFE

adm/jgb