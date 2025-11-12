El sector servicios de Brasil creció un 3,1 % en los últimos doce meses

1 minuto

Brasilia, 12 nov (EFE).- El estratégico sector servicios de Brasil, que responde por casi el 70 % del producto interno bruto (PIB) del país, creció un 0,6 % en septiembre y consolidó así una expansión interanual del 3,1 %, informó este miércoles el Gobierno.

Con el resultado registrado en septiembre, el sector acumula ya ocho meses seguidos de crecimiento, algo que solamente había ocurrido en 2022, cuando la economía se empezaba a recuperar de los efectos de la pandemia de covid-19, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Según ese organismo estatal, en los primeros nueve meses de este año el crecimiento del sector llega al 2,8 %.

El IBGE destacó en su informe que ese resultado se ha dado en un contexto de desaceleración económica, que el Gobierno atribuye a las incertidumbres de los mercados internacionales y a las políticas del Banco Central, que mantiene las tasas de interés en un elevado 15 %, que suponen unos diez puntos por encina de la inflación.

La economía brasileña creció un 3,2 % en 2023, se expandió un 3,4 % en 2024 y para este año se prevé que mantendrá esa tendencia, pero con una tasa que caerá al 2,5 %, según las mejores previsiones. EFE

ed/jgb