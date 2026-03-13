El sector servicios de Brasil sube un 3,3 % en enero

2 minutos

Río de Janeiro, 13 ene (EFE).- El volumen del sector servicios en Brasil avanzó un 3,3 % en enero frente al mismo mes de 2025, en su vigésima segunda subida consecutiva, y un 0,3 % en comparación con diciembre, con lo que igualó el récord alcanzado en octubre del año pasado, informó este viernes el Gobierno.

En los últimos 12 meses concluidos en enero, la actividad, que representa unos dos tercios del Producto Interior Bruto (PIB) brasileño, creció a un ritmo del 3,0 %, levemente superior al 2,9 % registrado en diciembre, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

La nueva subida mensual se debió principalmente a los otros servicios prestados a las familias, que avanzaron un 3,7 %, al grupo de información y comunicación (+1,0 %) y al segmento de transportes (+0,4 %).

El sector servicios fue uno de los responsables del crecimiento de la economía brasileña en 2025, pese a la elevada tasa básica de interés, que se ubica en el 15 % anual, la más alta de las últimas dos décadas.

La mayor economía de América Latina creció un 2,3 % el año pasado impulsada principalmente por el sector agropecuario, aunque perdió fuerza con respecto a 2024, cuando se expandió un 3,4 %.

Esa desaceleración obedece en parte al encarecimiento del crédito como consecuencia de los altos tipos oficiales fijados por el Banco Central para contener la inflación.

La inflación bajó hasta el 3,81 % en enero pasado, la menor tasa desde mayo de 2024.

La coyuntura internacional amenaza con mantener elevados los tipos de interés, lo que podría intensificar la desaceleración prevista para la economía brasileña en 2026.

Según el boletín Focus, divulgado semanalmente por el Banco Central, el crecimiento proyectado actualmente por el mercado se sitúa en 1,82 %. EFE

mat/lss