El sector servicios en Brasil encadena siete meses al alza y renueva su máximo histórico

São Paulo, 14 oct (EFE).- El sector servicios en Brasil encadenó siete meses al alza, tras subir un 0,1 % en agosto pasado frente a julio, y renovó su máximo histórico de actividad en el país, informó este martes el Gobierno.

En comparación con agosto de 2024, el volumen de los servicios escaló un 2,5 %, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En los ochos primeros meses de 2025, el ramo avanzó un 2,6 %, con un crecimiento del 3,1 % en el último año, lo que supone un ligera aceleración con respecto al dato de julio (3,0 %).

De esta forma, el volumen de servicios en Brasil está cerca de un 20 % por encima de los niveles prepandemia, es decir, en febrero de 2020, lo que le permitió renovar sus récord histórico de actividad desde que se tienen registros.

El sector servicios, responsable por cerca del 70 % del producto interior bruto (PIB) de Brasil, ha mostrado cierta resiliencia a pesar de la desaceleración de la economía del país, producida en parte por los elevados tipos oficiales de interés, hoy en el 15,0 % anual.

El Banco Central brasileño mantiene el precio del dinero en cotas altas con el objetivo de contener la inflación, actualmente en el 5,17 % interanual, por encima del techo de la meta para este año (4,5 %).

Según todas las previsiones publicadas hasta la fecha, la economía brasileña, la mayor de América Latina, crecerá entre un 2 y un 2,5 % este año, después de haberse expandido un 3,4 % en 2024. EFE

