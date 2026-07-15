El sector servicios retrocedió el 0,4 % en mayo en Brasil

Compartir

2 minutos

Río de Janeiro, 15 jul (EFE).- El sector servicios, que representa el 70 % del producto interior bruto (PIB) de Brasil, retrocedió el 0,4 % en volumen en mayo frente a abril, y mantuvo su actual tendencia de desaceleración, informó este miércoles el Gobierno.

El sector ya había caído un 0,9 % en marzo frente a febrero y en abril registró un inusual avance del 1,1 %, pero en mayo volvió a quedar en terreno negativo con su retracción del 0,4 %, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

En la comparación con el mismo mes de 2025, sin embargo, el sector servicios creció en mayo un 0,4 %, su décimo sexto resultado positivo consecutivo.

El crecimiento acumulado en el año bajó desde el 2,4 % en marzo hasta el 2,3 % en abril y hasta el 1,9 % en mayo, y el crecimiento acumulado en doce meses retrocedió desde el 2,9 % en abril hasta el 2,6 % en mayo.

Como consecuencia de su actual desaceleración, el sector se encuentra un 0,5 % por debajo de su máximo nivel histórico, alcanzado en octubre de 2025, aunque un 19,6 % por encima del registrado en febrero de 2020, antes de que la economía fuera impactada por la pandemia de la covid.

Según el IBGE, la reducción del volumen de servicios entre abril y mayo fue provocada por el retroceso en dos de las cinco actividades analizadas: transportes (-1,0 %) y otros servicios (-1,9 %).

Esos resultados fueron compensados por un avance del 1,9 % en el segmento de servicios profesionales, administrativos y complementarios.

Las otras dos actividades analizadas no crecieron o registraron un crecimiento moderado: los servicios prestados a las familias avanzaron un 0,2 % y los servicios de información y comunicación se estancaron (0,0 %).

Así como la economía brasileña en general, el crecimiento del sector servicios está en desaceleración. El sector creció un 2,8 % en 2025 tras haber avanzado un 3,1 % en 2024.

El PIB brasileño, por su parte, creció un 2,3 % en 2025 tras haber avanzado un 3,4 % en 2024 y la última previsión de los economistas es que esa desaceleración prosiga este año y que el crecimiento tan solo llegue al 1,99 % en 2026. EFE

cm/pcc