El seguimiento de la huelga del sector público en Portugal llega al 80 %, según sindicato

1 minuto

Lisboa, 24 oct (EFE).- La huelga general de funcionarios y médicos convocada este viernes en Portugal ha tenido una adhesión general del 80 %, aunque en el sector sanitario, educativo, de la seguridad social, finanzas y justicia ha sido del 90 %, según cifras ofrecidas por el sindicato Frente Comum.

«Esta ha sido la mayor huelga de los trabajadores de la Administración Pública registrada en los últimos años», aseguró en comunicado el Frente Comum, que recordó que los trabajadores exigen «un aumento no inferior al 15 % y un mínimo de 150 euros».

También reclaman la fijación de la base remuneratoria en 1.050 euros, con efecto a partir del 1 de enero de 2026, y que la ayuda para comidas pase a ser de 12 euros.

Además de mejoras laborales, también protestaron contra la ley laboral que busca impulsar el Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, ya que afectará «directa o indirectamente a los trabajadores de la administración pública».

La protesta, que fue convocada por el sindicato de funcionarios de las administraciones públicas Frente Comum y por la Federación Nacional de los Médicos, comenzó la pasada medianoche y tiene una duración de 24 horas.

Durante el viernes, hospitales, escuelas y juzgados se vieron afectados por el paro de sus trabajadores, según puso constatar EFE, e incluso algunos se vieron obligados a cerrar. EFE

lmg/ssa/lar