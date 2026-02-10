El seleccionado Ornelas asegura que México se consolidó como potencia para Clásico Mundial

México, 10 feb (EFE).- El jardinero Julián Ornelas, seleccionado mexicano, aseguró este martes que, con la victoria de los Charros de Jalisco de México en la Serie del Caribe, su país se consolidó como una potencia para el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

«Títulos como este consolidan a México como una potencia en el béisbol del Caribe y a nivel Mundial. Ya se demostró en el Clásico pasado. Para este año se ha armado un gran equipo, tenemos peloteros en el mejor nivel que han tenido excelentes temporadas en MLB, por eso tenemos confianza en tener una gran actuación», señaló el pelotero de 29 años.

Ornelas, con experiencia en Diablos Rojos del México, fue parte fundamental de los Charros de Jalisco que bajo la guía del manejador Benjamín Gil se coronaron en la Serie del Caribe el sábado pasado.

Además, es parte de la selección mexicana, también dirigida por Gil, que participará en el Clásico Mundial de Béisbol que se realizará del 5 al 17 de marzo próximos.

«Para nosotros fue algo histórico el título del Caribe. Lo buscamos con intensidad y lo conseguimos. Estamos muy contentos y motivados porque este triunfo da una mayor relevancia al béisbol mexicano y nos motiva para tener una gran actuación en el Clásico Mundial», apuntó.

En el evento, México formará parte del grupo B junto a Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos, uno de los rivales a vencer, aseguró Ornelas.

«Creo que el Clásico Mundial toma mayor relevancia año con año, cada vez el nivel es más alto y eso nos lleva a crecer. Efrentar Estados Unidos siempre nos llevará al límite, así como tener la posibilidad de jugar ante el campeón Japón o República Dominicana, que son los rivales a vencer, nos harán exigirnos al máximo», subrayó.

A sus 29 años, Ornelas señaló que no desaprovechará el llamado a la selección para buscar un lugar en la Major League Baseball (MLB).

«Yo voy a aprovechar cada oportunidad que se me presente. Estoy listo para disfrutar y dar lo mejor, tengo la ilusión de despertar interés en algún equipo de MLB, así que estoy feliz por esta oportunidad», concluyó.

Julián Ornelas es hermano de Tirso Ornelas, pelotero de los Padres de San Diego, quien no va con la selección mexicana porque busca consolidarse en la Major League Baseball. EFE

