El seleccionador de Perú mantendrá el cargo hasta partidos amistosos de noviembre próximo

Lima, 8 sep (EFE).- El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, se mantendrá al frente de la Blanquirroja hasta los partidos amistosos internacionales de noviembre próximo contra Rusia y Chile, tras quedarse el combinado peruano sin opción de avanzar al Mundial de 2026 a una jornada de concluir las eliminatorias sudamericanas.

En una rueda de prensa en la Villa Deportiva Nacional (Videna) en Lima previa al partido ante Paraguay, de la última fecha de las clasificatorias, Ibáñez dijo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, le pidió que continúe hasta los amistosos de noviembre y que le dijo «que sí, obviamente».

El técnico argentino nacionalizado peruano agregó que «el respaldo de los jugadores se ve en la cancha, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia».

Ibáñez añadió que «el esfuerzo de los muchachos siempre fue y es importante» y que lo ve ahora «con la disposición de querer ganar y cerrar la eliminatoria con un triunfo» ante Paraguay en Lima.

El seleccionador opinó que si el desempeño de Perú en los últimos cinco partidos hubiese sido igual desde inicios de las eliminatorias, estaría en el quinto lugar.

«Si mañana ganamos, haríamos 8 puntos de 18, con lo cual tendríamos el mismo puntaje que Paraguay, que clasificó al Mundial», dijo Ibáñez.

El entrenador de Perú lamentó la ausencia de seis figuras en la selección en los últimos partidos de eliminatorias.

«Normalmente una selección no cambia seis jugadores de una convocatoria a otra y encima son titulares. No tuvimos a (Carlos) Zambrano, (Renato) Tapia, (Andy) Polo, ‘Oreja’ (Edison Flores), Paolo (Guerrero) y (André) Carrillo ante Uruguay», comentó sobre la derrota por 3-0 del jueves pasado.

Con respecto a sus próximas convocatorias, Ibáñez afirmó que en la selección «tienen que estar los mejores, no importa la edad» porque «los jugadores de experiencia son importantes para los que recién se están sumando».

Perú está en la penúltima posición de las eliminatorias al Mundial 2026 con 12 puntos, 2 más que Chile, el colista, por lo que necesita al menos empatar el martes ante Paraguay para evitar que la Roja pueda adelantarle. EFE

