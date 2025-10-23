El seleccionador Pedro López afirma que México valora calidad de entrenadores españoles

2 minutos

México, 22 oct (EFE).- El español Pedro López, seleccionador de México, aseveró este miércoles que el fútbol femenino de este país es atractivo para los entrenadores de su nación porque los hace sentir valorados.

«México en especial; tiene una liga de importante desarrollo que ofrece buenas e importantes oportunidades profesionales, que nos hace sentir valorados», aseguró el estratega que dirige la selección mexicana desde 2022.

López destacó la calidad que tiene el entrenador español en el fútbol femenino, algo que se reconoce cada vez en mayores lugares del orbe.

«El nivel de los entrenadores en España es muy alto, hay una cultura a nivel futbolístico de mucha capacidad, lo que hace que nos tomen en cuenta en varias partes del mundo», subrayó.

El seleccionador habló en la previa del partido amistoso en el que sus dirigidas enfrentarán este jueves a Nueva Zelanda, como parte de su preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Pedro López señaló que desde su llegada al timón de la selección mexicana, el nivel del fútbol femenino en este país ha tenido una importante evolución.

«El fútbol femenino en México ha crecido mucho en los recientes tres años, no sólo a nivel selección, sino en los equipos; el nivel competitivo de la liga ha crecido mucho y eso nos hace sentir confianza en lo que se vendrá en la clasificación de noviembre próximo».

La veterana Kenti Robles, jugadora del campeón Pachuca, coincidió con el estratega y subrayó la maduración que ve en esta selección para empezar la eliminatoria.

«Es un partido que nos servirá mucho porque tenemos muchas jovencitas que traen las ganas de comerse el mundo. No tenemos ninguna presión, hemos tenido muchos partidos para mejorar y nos acercamos cada vez más a lo que Pedro quiere», detalló.

Algo con lo que empató Alexia Delgado, centrocampista de Tigres.

«Esta selección tiene una mezcla de juventud y experiencia que nos viene bien, ahora debemos demostrarlo dentro de la cancha», dijo Delgado.

Además del juego de este jueves, México y Nueva Zelanda tendrán un segundo amistoso el próximo domingo en esta fecha FIFA.EFE

as/og