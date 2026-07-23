El Senado añade sanciones a Irán al proyecto de ley sobre Rusia como pidió Trump

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Washington, 23 jul (EFE).- El Senado de Estados Unidos está añadiendo sanciones económicas contra Irán al proyecto bipartidista sobre Rusia, tal y como pidió este fin de semana el presidente Donald Trump, según aseguró el senador republicano John Thune este jueves.

«Fue una incorporación de última hora», afirmó Thune, que confió en que la norma esté aprobada antes de que comience el receso de agosto.

«Creo que a todos les parece bien porque lo haríamos de todos modos. Las sanciones contra Irán son algo que hemos mantenido vigente durante los últimos 30 años», explicó a la prensa.

Trump pidió que se añadiera la referencia a Irán como homenaje al senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, fallecido hace dos semanas, y que fue el autor de la iniciativa legislativa.

«Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso es lo que Lindsey quería hacer, y estaba a punto de suceder», escribió Trump en su red social, Truth Social.

El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia, fue presentado por primera vez en abril de 2025, para aumentar la presión a Moscú por su guerra contra Ucrania y la ocupación de su territorio.

La Cámara de Representantes aprobó en junio pasado el proyecto de ley que aportaría nuevas ayudas a Ucrania y establecería más sanciones a Rusia.

La propuesta contempla 1.300 millones de dólares en ayuda a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia, además de reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y destacar la importancia de la OTAN, cuestionada en los últimos tiempos por Trump. EFE

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