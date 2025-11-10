El Senado aprueba avanzar el voto de ley que permita reabrir el gobierno federal en EE.UU.

1 minuto

Washington, 9 nov (EFE).- El Senado de Estados Unidos consiguió, tras 40 días de cierre de gobierno, aprobar en voto de procedimiento avanzar hacia un proyecto de ley que permita desbloquear fondos para reabrir el gobierno federal.

Poco antes de las 23:00 hora local (04:00 GMT), el Senado consiguió los 60 votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permita pagar a los funcionarios y a las agencias federales, después de que ocho senadores demócratas decidieran romper con la disciplina de su partido para permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero. EFE

jmr/sbb