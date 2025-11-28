El Senado aprueba el presupuesto para 2026 que prevé un déficit fiscal del 1,5 %

2 minutos

Asunción, 27 nov (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este jueves un proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2026, estimado en 149,7 billones de guaraníes (unos 21.454 millones de dólares al cambio actual), y que prevé un déficit fiscal del 1,5 %.

En una sesión extraordinaria que se extendió durante toda la jornada, los senadores aprobaron con modificaciones el proyecto de ley de presupuesto remitido previamente por la Cámara de Diputados que ascendió a 149,3 billones de guaraníes (unos 21.397 millones de dólares al cambio actual).

El presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, indicó al cierre de la sesión que hubo «suficiente mayoría» para la aprobación del texto con modificaciones, por lo que el proyecto debe ser tratado nuevamente por la Cámara de Diputados.

La Constitución paraguaya establece que si el Senado presenta objeciones, el texto debe volver a la Cámara Baja que tendrá un «plazo de diez días corridos» para su aprobación.

El senador oficialista Silvio Ovelar dijo en el debate del pleno que el Presupuesto General para el 2026 responde «a dos principios fundamentales, la sostenibilidad fiscal y la mayor equidad social, priorizando a los sectores más vulnerables».

Ovelar, quien preside la Comisión Bicameral de Presupuesto, afirmó que en el área de la salud se asignan recursos adicionales por un monto de 474 mil millones de guaraníes (unos 67,8 millones de dólares)

Por su parte, el opositor Rafael Filizzola aseguró durante la sesión que le preocupa que la deuda pública asciende al 41 % del producto interior bruto (PIB).

El legislador indicó que el servicio de la deuda ha pasado de 1,5 % del PIB en 2018 al 3,5 % en el proyecto de presupuesto de 2026.

El pasado 25 de agosto, el Gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, presentó al Congreso un proyecto de ley de presupuesto por 149,2 billones de guaraníes (unos 21.383 millones de dólares al cambio actual) para 2026, superior en un 12 % al de 2025.

El proyecto del Ejecutivo previó un déficit estimado en 1,5 % del producto interior bruto (PIB) que supondría la culminación del proceso de convergencia fiscal.

El presupuesto para 2025 fue aprobado por un monto de 132,9 billones de guaraníes (unos 17.557 millones de dólares). EFE

nva/sbb