El Senado argentino rechaza el veto de Milei a la ley de financiación universitaria

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El Senado de Argentina rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a una ley aprobada este año por el Congreso que ordena al Estado aumentar los fondos para las universidades públicas nacionales.

La medida presidencial ya había sido rechazada el pasado 17 de septiembre por la Cámara de Diputados por lo que la decisión del Senado revierte de forma definitiva el veto de Milei y obliga al Gobierno a promulgar la ley y aplicarla.

La Cámara Alta rechazó el veto por 58 votos a favor de la ley de financiación universitaria, siete en contra y cuatro abstenciones. EFE

