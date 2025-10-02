The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Senado argentino rechaza el veto de Milei a la ley de financiación universitaria

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El Senado de Argentina rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a una ley aprobada este año por el Congreso que ordena al Estado aumentar los fondos para las universidades públicas nacionales.

La medida presidencial ya había sido rechazada el pasado 17 de septiembre por la Cámara de Diputados por lo que la decisión del Senado revierte de forma definitiva el veto de Milei y obliga al Gobierno a promulgar la ley y aplicarla.

La Cámara Alta rechazó el veto por 58 votos a favor de la ley de financiación universitaria, siete en contra y cuatro abstenciones. EFE

nk/enb

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR