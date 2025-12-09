El Senado brasileño aprueba limitar los derechos de indígenas a sus tierras ancestrales

2 minutos

São Paulo, 9 dic (EFE).- El Senado brasileño aprobó este martes una enmienda a la Constitución que limita los derechos de los pueblos indígenas a aquellas tierras que ocupaban en octubre de 1988, la fecha de promulgación de la carta magna.

Los senadores apoyaron por 52 votos a favor, 15 en contra y una abstención la reforma, que ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados.

Este límite a los derechos indígenas, conocido como «marco temporal», impediría el reconocimiento de tierras ancestrales si estas no estaban ocupadas por las tribus en esa fecha específica.

Se trata de una demanda del sector agropecuario y de los legisladores que defienden sus intereses, pero es criticada por los pueblos originarios.

La propuesta, que llevaba más de dos años parada, argumenta que el marco temporal traerá «claridad y seguridad jurídica» y evitará «conflictos e incertidumbres» en la demarcación de tierras, como la expulsión de personas que ocupan indebidamente las áreas indígenas.

El senador derechista Márcio Bittar dijo que los pueblos originarios tienen el «mayor latifundio» de Brasil y que eso responde a los «intereses» de ONG extranjeras.

«Necesitamos colocar un límite porque si no, el sector agropecuario va a pasar el resto de su vida inseguro, sin saber si de un día para otro (sus propiedades) van a ser transformadas en tierras indígenas», afirmó.

Por otro lado, el progresista Jacques Wagner, del Partido de los Trabajadores, afirmó que la inseguridad jurídica es «insoportable», pero que la propuesta «no va a resolver» el problema.

La aprobación de la reforma en el Senado llega en vísperas de que la Corte Suprema discuta la constitucionalidad de una ley anterior que instauró el «marco temporal».

Esa ley, a su vez, fue impulsada en 2023 por los legisladores asociados al sector agropecuario después de que el máximo tribunal declara inconstitucional una tesis jurídica que avalaba esta restricción a los derechos indígenas.

En esa sentencia, los magistrados determinaron que la Constitución no establecía límites temporales a la demarcación, decisión que ahora el Congreso busca dejar sin validez mediante esta reforma.

La ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, avisó el lunes que la iniciativa suponía un «retroceso» y que retiraba «derechos» a las etnias.

En la actualidad, las tierras indígenas ocupan alrededor del 13 % del territorio brasileño, principalmente en la Amazonía, aunque todavía quedan decenas de demarcaciones pendientes.EFE

jmc/mp/cpy