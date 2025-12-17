El Senado brasileño avanza hacia una rebaja de pena para Bolsonaro

El Senado brasileño se dispone este miércoles a votar un proyecto de ley que rebajaría la pena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, después de que el texto fuera aprobado en comisión.

La iniciativa fue adoptada la semana pasada de manera sorpresiva por los diputados.

El ultraderechista Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Entró en prisión a finales de noviembre.

Según la normativa actual, la duración efectiva de su tiempo en prisión se estima en unos ocho años, pero la iniciativa en discusión podría reducirla a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

En un Congreso de mayoría conservadora, la bancada bolsonarista ha insistido en otorgar una amnistía al mayor líder de la derecha y la ultraderecha de Brasil.

Ante la proximidad del receso de fin de año, los aliados del expresidente aceptan la reducción de penas como «un primer paso» hacia el perdón total.

El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como «un gesto de reconciliación» en un país polarizado.

Los miembros de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprobaron por 17 votos a favor y siete en contra el proyecto, que será sometido este mismo miércoles al pleno de la Cámara alta.

«Esta sesión plenaria tiene que abordar esta cuestión de una vez por todas», dijo el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, ungido recientemente por su padre como candidato presidencial para las elecciones de 2026.

La adopción de la iniciativa por la Cámara baja suscitó manifestaciones el domingo en varias ciudades del país, convocadas por la izquierda bajo los lemas «Sin amnistía» y «Congreso, enemigo del pueblo».

– «Tiene que pagar» –

Si se convierte en ley, la inicitiva dará además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

«Al menos conseguimos sacar a esas personas de la cárcel, que es lo más importante en este momento», dijo el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.

En septiembre el Parlamento frenó un proyecto para amnistiar a Bolsonaro y a sus seguidores luego de protestas masivas.

El presidente Lula ha dicho que Bolsonaro «tiene que pagar» su condena y podría vetar la ley en caso de aprobación.

«Este proyecto está destinado a ser vetado», dijo el senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores del mandatario izquierdista.

El Parlamento no obstante puede votar de nuevo para retirar el veto.

Desde finales de noviembre, Bolsonaro purga su pena en un cuarto pequeño de una dependencia policial de Brasilia. Fue trasladado allí de manera anticipada, luego de que intentó quemar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.

Bolsonaro fue hallado culpable de liderar una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, que perdió con Lula.

La trama golpista contemplaba incluso matar al entonces presidente electo, pero fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.

