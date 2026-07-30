El Senado colombiano aprueba trasladar la investidura de De La Espriella fuera de Bogotá

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Bogotá, 29 jul (EFE).- El Senado de Colombia aprobó este miércoles el traslado de la ceremonia de investidura del presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, a la ciudad de Cali, con lo que avala de forma definitiva la realización, por primera vez en la historia reciente, de una investidura presidencial fuera de Bogotá.

La propuesta recibió el respaldo de 58 senadores, mientras que 30 votaron en contra, un día después de que la Cámara de Representantes hiciera lo propio con 117 votos favorables y siete negativos.

Con esta decisión, la sesión conjunta del Congreso en la que De la Espriella prestará juramento como presidente de la República se celebrará el próximo 7 de agosto en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede tradicional de las posesiones presidenciales.

La ciudad ya se prepara para recibir la ceremonia de investidura, que convertirá a la capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste) en la primera ciudad fuera de Bogotá en albergar una posesión presidencial.

El presidente electo ha explicado que escogió a Cali por su ubicación en una región golpeada durante décadas por la violencia y el narcotráfico y porque quiere que el inicio de su Gobierno simbolice un respaldo a las Fuerzas Militares.

Las autoridades locales y nacionales preparan un amplio dispositivo de seguridad que incluirá vigilancia aérea, sistemas antidrones, varios anillos de protección y controles en los principales accesos a la ciudad, además de medidas especiales para las delegaciones internacionales.

Según el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, entre los asistentes que confirmaron su asistencia figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.

En un principio, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano, una idea muy criticada por los inconvenientes logísticos, de seguridad y de protocolo que supondría el traslado a esa ciudad.

El pasado domingo el presidente electo argumentó que cambió el lugar en el que quiere que se haga la investidura debido a que las emisiones de cenizas del volcán Puracé, cercano a Popayán, suspendieron la semana pasada las operaciones del aeropuerto de esa ciudad. EFE

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